В результате обильных осадков в ряде рек Азербайджана повысился уровень воды

БАКУ /Trend/ - В некоторых реках Азербайджана повысился уровень воды. Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, в результате обильных осадков на территории республики, в ряде рек повысился уровень воды, а на реке Геранбойчай даже произошел кратковременный паводок.

По состоянию на 27 мая, в Губа-Хачмазском регионе Большого Кавказа уровень воды в реке Вельвелечай был ниже десятидневной нормы и составил 80 процентов, а в реках Кюрякчай и Заминчай на Малом Кавказе - 60-70 процентов, В Лянкяран-Астаринской зоне Лянкяранчай, Вяшярючай и Виляшчай - 70-120 процентов десятидневной нормы.

В пункте Гырагкясямян на реке Кура уровень воды не изменился. Расход воды в реке равен 435 кубических метров в секунду, что составляет 63 процента десятидневной нормы.

В реке Ганых зафиксировано снижение уровня воды на два сантиметра и расход воды ниже нормы на 64 процента.

В пункте Гывраг на реке Араз уровень воды не изменился, а расход воды почти достиг десятидневной нормы - 96 процентов.

В нижнем течении Куры наблюдается повышение уровня воды. Так, уровень вырос на четыре сантиметра в пункте Сурра, на два сантиметра в пункте Ширван, и на 10 сантиметров в Сальянском районе.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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