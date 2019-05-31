Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по очищению побережья в Бинагадинском районе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:48)

БАКУ /Trend/ - В связи с открытием пляжного сезона в четверг проведена очередная традиционная акция по очищению побережья, организованная Общественным объединением IDEA при поддержке Исполнительной власти Бинагадинского района.

В акции, проведенной на Новханинском пляже, участвовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и около 100 молодых волонтеров.

Главная цель мероприятия заключается в пропаганде соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращении загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечении молодежи к охране морской окружающей среды.

Отметим, что для проведения акции специально был избран общественный пляж, на территории установлены скамейки для комфортного отдыха людей в чистом и безопасном месте и санузел, создана волейбольная площадка, размещены мусорные баки.

Акция чистоты, проведенная под девизом "Пусть берега останутся чистыми", является 11-й по счету акцией на побережье Каспийского моря с массовым участием молодежи.

В ходе мероприятия участники акции, снабженные необходимыми санитарными принадлежностями, под музыку диджеев собрали с пляжа до двух тонн отходов. Затем отходы были рассортированы и определен вид мусора, наиболее часто встречающегося на пляжах. Для более эффективной организации процесса сбора отходов на территорию была привлечена специальная техника.

Общественное объединение IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куре и других реках с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона. До начала пляжного сезона Общественное объединение IDEA планирует провести еще одну акцию чистоты, посвященную Всемирному дню окружающей среды, с привлечением большого числа молодежи.

Общественное объединение IDEA призывает всех любителей природы не проявлять равнодушия к проводимым акциям и вносить вклад в охрану окружающей среды!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.