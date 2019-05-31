В Беларуси был организован концерт приуроченный ко Дню Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольством Азербайджана в Беларуси 28 Мая был организован концерт в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии приуроченный ко Дню Республики, а также к 100-летию органов дипломатической службы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

Концерт был исполнен Белорусским государственным симфоническим оркестром под управлением народного артиста Азербайджана профессора Ялчына Адыгезелова. Были исполнены произведения выдающихся азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Асафа Зейналлы, Ниязи, Фикрета Амирова, Рауфа Гаджиева, а также композиторов Евгения Глебова и Александры Пахмутовой. Прекрасное исполнение азербайджанской певицы Наргиз Керимова усилило праздничную атмосферу концерта.

Ведущая концерта Маргарита Захария рассказала о вкладе азербайджанского народа в мировую культуру, отметив имена четырех всемирно признанных азербайджанских композиторов-классиков – Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Кара Караева и Арифа Меликова, а также выдающихся певцов Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Бюль-бюля и др. Слушателям была также предоставлена информация о 20 тысячах азербайджанцев участвовавших в освобождении Беларуси от фашистских захватчиков, из которых восемь стали Героями Советского Союза.

«28 мая 1918-го года азербайджанский народ провозгласил свою независимость. За два года существования Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), являясь первой демократической республикой на Востоке, впервые дала возможность азербайджанскому народу почувствовать вкус независимости и свободы. Государство просуществовало недолго – всего два года, но оно смогло заложить основу грандиозных преобразований. Первым шагом АДР в 1918 году стало спасение азербайджанского народа от полного уничтожения. Январь 1919 года ознаменовался первой победой молодой азербайджанской дипломатии: на Парижской мирной конференции Лига Наций де-факто признала независимость Азербайджана. К апрелю 1920 года в Азербайджане уже функционировало 20 дипломатических миссий. В 1991 году азербайджанский народ восстановил свой суверенитет и уже 28 лет живёт в условиях независимости. Азербайджан стал равноправным членом международного сообщества и достойным его участником. Главным достижением стало то, что мы смогли доказать всем и в первую очередь себе, что можем жить и развиваться в условиях независимости.

Но сегодня у нас музыкальный вечер, и я хотел бы рассказать об азербайджанской музыке. Почему мы выбрали именно такой формат мероприятия - концерт? Музыка объединяет людей. Потому что язык музыки доступен и понятен всем. Именно через музыку передаются чувства и характер народа, умение любить, сострадать, умение бороться за свою свободу. Я думаю, что когда вы услышите музыку великого Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Кара Караева – вы сможете прочувствовать характер нашего народа, его темперамент, доброту, его умение любить красоту», - сказал выступивший на открытии концерта посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов.

В своем выступлении посол отметил, что колыбелью азербайджанской музыки является город Шуша в Нагорном Карабахе, ведь многие выдающиеся композиторы, имена которых были упомянуты родом из Шушы. К сожалению, Карабах находится сейчас под оккупацией армянских вооружённых формирований. Вот уже более 25 лет продолжаются переговоры ради освобождения этих территорий. Наш народ, никогда не согласится и не смирится с оккупацией колыбели азербайджанской истории и культуры. Под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская дипломатия уже доказала, что Карабах является исконно азербайджанским.

Выступивший на концерте первый заместитель министра иностранных дел Беларуси А.Евдоченко поздравил посольство Азербайджана с Днем Республики. Замминистра высоко оценил деятельность дипломатического представительства, которое постоянно организовывает культурно-гуманитарные мероприятия, достойно представляя свою страну.

На мероприятии в качестве гостей участвовали представители государственных и общественных организаций Беларуси, председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев, его белорусский коллега Петр Миклошевич, послы и сотрудники посольств Турции, Ирана, Соединенных Штатов, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Польши, Узбекистана, Германии, Эстонии, Литвы, а также представители азербайджанской диаспоры Беларуси, студенты высших учебных заведений Минска, курсанты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

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