В Баку продолжает свою работу İnnoFest Village (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интересными мероприятиями продолжается организованный в Центре Гейдара Алиева в рамках "Фестиваля инноваций" İnnoFest Village, сообщает в понедельник Trend.

Был представлен проект "От идеи к бизнесу - İ2B Junior". Проект также включал в себя первую презентацию платформы Idea Generator. Для реализации участниками фестиваля своих инновационных идей были предложены тренинги, состоящие из нескольких этапов. Планируется регулярное проведение проекта в регионах в течение следующего года. Финальный этап состоится во второй половине года.

В рамках проекта "От идеи к бизнесу" стали известны результаты трехдневного конкурса стартапов, который охватывал вузы Баку. На финальном этапе, который прошел в Центре Гейдара Алиева, за победу боролись проекты "NanoDesal", "AntiAge şirəsi", "NanoDesal", "HealWith", "Bumeranq", "AgroShare", "Plan to plant", "Game of war and modern technologies", "Palliativ qayğı" и "Buqələmun".

На финальном этапе проекты были представлены жюри экспертов. Жюри оценивало проекты по таким показателям, как уникальность идеи, рыночный потенциал, срок прибыльности инвестиций, срок, требуемый для подготовки прототипов первичной услуги, способность команды реализовать идею.

Первого места был удостоен проект NanoDesal. Второе место занял проект HealWith, а третье - AgroShare.

Все три проекта завоевали путевку в летний лагерь İnnocamp, в котором также примут участие победители из 12 регионов страны. Нынешние победители проекта "От идеи к бизнесу" при поддержке менторов, представителей центров бизнес-инкубации, а также психологов примут участие в летнем лагере в подготовке к финалу.

В национальном финале, который пройдет в октябре, определятся победители, занявшие 1,2, и 3 места по всей республике. Затем организаторы и партнеры окажут финансовую поддержку занявшим первые три призовых места в целях воплощения их идей в бизнес.

Также прошел азербайджанский финал Международной олимпиады дронов (DronTech). DronTech организована Азербайджанской академией роботехнической инженерии (AREA) при партнерстве министерства транспорта, связи и высоких технологий и RoboPark и поддержке министерства молодежи и спорта.

На олимпиаде 25 учащихся (в возрасте 7-12 лет) государственных и частных средних школ в Баку и Сумгайыте боролись за звание самого успешного пилота. Они испытали свои силы в трех различных категориях - Drone Race, Drone Football и Drone Challenge. Участники, занявшие первые три места в каждой категории, были награждены сертификатами и подарками.

Первое место в категории Drone Race занял Эльдар Мустафаев, второе место - Эмиль Аббасов, третье место - Омар Гаджигасанли.

В категории Drone Football первым стал Салех Гулузаде, второе место занял Полад Исмаиллы, третье место - Эльдар Мустафаев.

В категории Drone Challenge победу одержал Эльдар Мустафаев. Омар Гаджигасанли и Али Мамедгулиев заняли второе и третье места соответственно.

Победители получили первые в Азербайджане в этой области удостоверения.

Одним из мероприятий, организованных на İnnoFest Village, также стала выставка TechFest. Выставка впервые проведена в Баку посольством США в Азербайджане, министерством транспорта, связи и высоких технологий и Mars Academy.

Посетивший İnnoFest Village посол США в Азербайджана Эрл Лиценбергер побывал на выставке TechFest. Он наградил наиболее интересные проекты.

Награды получили проекты "Additional Electric Suply for Electric Cars", "İnvisible Energy" и "Click Energy".

