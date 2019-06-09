Азербайджанские вольники завоевали "золото" Чемпионата Европы

9 июня 2019 05:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два представителя Азербайджана Туран Байрамов и Абубакр Абакаров стали победителями молодежного Чемпионата Европы по борьбе в испанском городе Понтеведра, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Молодые борцы вольного стиля боролись в весовой категории 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов.

Туран Байрамов, выступавший в весовой категории 65 килограммов, в 1/8 финала одолел спортсмена из Грузии. В четвертьфинале Байрамов оказался сильнее представителя Франции. В полуфинале азербайджанский борец одолел борца из Молдавии, а в решающем поединке одержал победу на российском спортсменом и стал чемпионом Европы.

Другой азербайджанский борец Абубакр Абакаров, который выступал в категории 79 килограммов, на пути к финалу одолел спортсменов из Беларуси и Литвы. В полуфинале Абакаров одержал победу над соперников из Эстонии. В финале азербайджанский борец был сильнее российского спортсмена и завоевал "золото" Чемпионата Европы.

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