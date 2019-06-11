В Азербайджане пройдет второй тур выпускного экзамена для 9-классников

11 июня 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 июня проведет второй тур выпускного экзамена для 9-классников, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Второй тур выпускного экзамена для 9-классников общеобразовательных школ пройдет в Мингячевире, Агджабединском, Агдашском, Агстафинском, Балакенском, Бейлаганском, Джалилабадском, Физулинском, Гедабейском, Гекчайском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Лерикском, Масаллинском, Нефтчалинском, Гахском, Газахском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Сальянском, Сиязаньском, Шамкирском, Товузском, Уджарском, Хызинском, Ярдымлинском, Загатальском районах, а также в школах-интернатах, школах с обучением на английском языке, школах исправительных учреждений в Баку и школах на о. Чилов.

Пропускной лист на экзамен можно распечатать, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ГЭЦ: Обнаружено несколько ошибок в тестовых заданиях во время приема в магистратуру
Общество 10 июня 19:53
Аппеляционная комиссия изменила оценки 170 учеников и абитуриентов
Общество 10 июня 19:11
В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и АН
Общество 7 июня 13:46
В Азербайджане 9 июня в сдаче экзамена примут участие свыше 40 тысяч девятиклассников
Общество 4 июня 10:41
В Азербайджане начинается регистрация на II тур по приему в медрезидентуру
Общество 3 июня 14:20
В Азербайджане победители олимпиад будут приниматься в вузы вне конкурса
Общество 3 июня 10:17
Лента новостей
Китайский авианосец прошел между японскими островами
Китай 11:20
Туркменистан принимает участие в региональной программе USAID по логистике
Центральная Азия 11:19
В Турции сократились грузоперевозки авиатранспортом
Турция 11:16
«Азербайджанские Авиалинии» начинают полеты Баку-Дели
Экономика 11:13
Спикер парламента Дании объявила о своей отставке
Другие страны 11:07
Мардакан в ритме танца (ФОТО)
Культура 11:06
В Турции сократились пассажирские авиаперевозки
Турция 11:05
Туркменистан закупит цифровую телефонную станцию
Тендеры 11:02
Туркменистан и Австрия проведут в Вене деловые переговоры
Бизнес 11:01