В Бакинском конгресс-центре состоялся выпускной вечер (ФОТО)

15 июня 2019 22:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре в субботу прошел выпускной вечер «Навстречу будущему», организованный министерствами молодежи и спорта, образования совместно с Фондом молодежи Азербайджана, сообщает Trend.

Министр образования Джейхун Байрамов зачитал поздравительное послание выпускникам Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спортивных вопросов Юсуф Мамедалиев, ответственные работники министерств образования, молодежи и спорта.

Мероприятие с участием многочисленных выпускников продолжилось интересной концертной программой.

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