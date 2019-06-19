Единовременные выплаты в Азербайджане получат ещё 1017 наследников шехидов

19 июня 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане единовременные выплаты получат 1017 наследников еще 687 шехидов. Решение об этом было принято на очередном заседании соответствующей Комиссии при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend со ссылкой на минтруда.

Проводится работа для перечисления в ближайшие дни выплат на банковские счета.

Всего были установлены права на получение единовременных выплат наследниками 12 268 шехидов. Программа по обеспечению единовременными выплатами наследников шехидов уже выполнена на 85,4 процента.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 28 января 2019 года продолжается выплата единовременной помощи наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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