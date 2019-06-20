В Азербайджане 23 июня состоится приемный экзамен по I и IV группам

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23 июня проведет приемный экзамен по I и IV группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Для участия в экзамене подавшие заявления абитуриенты с 14 июня могут распечатать с сайта ГЭЦ экзаменационный пропускной лист.

Экзамен начнется в 11:00, и будет длиться три часа.

За 15 минут до начала экзамена (10:45) завершится пропуск абитуриентов в экзаменационные аудитории. Пришедшие после этого времени участники на экзамен не допускаются. К зданию, где проводится экзамен, необходимо приходить во время, указанное на пропускном экзаменационном листе.

Идя на экзамен, при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность; пропускной экзаменационный лист. Абитуриенты, которым нет 16 лет (без фотографии на удостоверении личности), вместе с другими документами, должны иметь справку с учебного заведения (с фотографией 3х4, заверенной печатью).

В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допускаться не будет. В отношении абитуриентов, у которых при входе в помещение, где проводится экзамен, будут обнаружены мобильные устройства, конспекты и т.д., будет составлен акт, и они не будут допущены в здание.

В Баку экзамен будут сдавать 10 706 абитуриентов.

В экзамене планируется участие 24 028 абитуриентов - 19 878 по I группе, 4150 – по IV.

21 940 человек – выпускники азербайджанского сектора (по I группе -18 238, по IV - 3702), 2088 человек – русского сектора (по I группе - 1640, по IV группе - 448).

125 абитуриентов иностранные граждане. Самый пожилой абитуриент 1965 года рождения, самый молодой – 2004 года.

Освещать ход экзамена аккредитацию в ГЭЦ прошли до 45 представителей СМИ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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