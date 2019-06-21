Руководители таможенных служб государств-участников СНГ обсудили и решили ряд вопросов

В ходе заседания одобрен проект Соглашения о порядке проставления таможенными органами государств – участников СНГ на транспортных (перевозочных) и коммерческих документах печатей и штампов таможенных органов, передает Trend со ссылкой на Zakon.kz

20 июня 2019 года в городе Бишкек (Кыргызская Республика) состоялось 69-ое заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. В нем приняли участие представители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, передает пресс-служба КГД МФ РК.

В работе заседания впервые принял участие председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Султангазиев Марат Елеусизович.

На площадке СРТС СНГ успешно решаются возложенные на него задачи по координации практического взаимодействия таможенных служб государств-участников СНГ по основным аспектам таможенной политики. На состоявшемся заседании были обсуждены и приняты решения по ряду вопросов.

Одним из основных вопросов стало подписание решения о вступлении в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. С учетом накопленного опыта, обновляющегося таможенного законодательства и создания Евразийского экономического союза назрела необходимость в пересмотре действующего порядка взаимодействия.

Также в ходе заседания одобрен проект Соглашения о порядке проставления таможенными органами государств – участников Содружества Независимых Государств на транспортных (перевозочных) и коммерческих документах печатей и штампов таможенных органов.

Утверждена типовая технология взаимодействия таможенных органов и железнодорожных перевозчиков государств – участников СНГ при проведении таможенных операций (таможенном оформлении) и таможенного контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом.

В завершении стороны отметили важность тесного взаимодействия и проведения регулярных встреч в таком формате, для обсуждения и решения стратегически важных вопросов сотрудничества.

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