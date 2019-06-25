В "Закон о дорожном движении" Азербайджана будут включены два новых дорожных знака

25 июня 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ. /Trend/ - В целях эффективного управления дорожным движением и повышением его безопасности, в Азербайджане в "Группу горизонтальных разметок" добавляется новая дорожная разметка - желтая сетчатая разметка ("вафельница").

Как передает Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в "Закон о дорожном движении".

В настоящее время в "Группу горизонтальных разметок" включены специальные полосы для автомобилей общего пользования.

В новом проекте, наряду с этими полосами, добавлены линии разметки для остановки, а так же точка остановки для транспортных средств, оснащённых знаком «Инвалид».

Согласно проекту, водителю запрещается въезжать на перекресток обозначенные отметкой 1.25 с "вафельницей" в случае образования затора.

Следует отметить, что эта дорожная разметка успешно применяется в таких странах как США, Великобритания, Турция, Канада, Индонезия, Сингапур, Россия, где в настоящее время развивается транспортная инфраструктура.

Согласно другому новому проекту, в группу «Информационные знаки» добавлен дорожный знак "Постоянный поворот направо".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльвин Ахмед. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
"Lenta.ru" извинилась за провокационный материал об Азербайджане (ФОТО)
Общество 24 июня 23:24
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на Дне культуры Азербайджана в Москве (ФОТО)
Общество 24 июня 22:55
Азербайджанский боксер вышел в четвертьфинал II Европейских игр
Общество 24 июня 22:02
80 объектов государственной собственности будут приватизированы (ФОТО)
Экономика 24 июня 21:14
НАНА выступила с обращением к поступившим в магистратуру
Общество 24 июня 20:29
Азербайджанский проект DOST был встречен с большим интересом на форуме ООН (ФОТО)
Экономика 24 июня 20:11
Лента новостей
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
Турция 09:28
На плавучей буровой установке «Хазар-1» произошел пожар
Происшествия 09:23
В составе правящей партии Турции могут произойти структурные изменения
Турция 09:19
Акционеры Nissan одобрили реформу системы управления компанией после ухода Карлоса Гона
Другие страны 09:19
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 09:05
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Другие страны 08:49
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье
Другие страны 08:28
Эрдоган встретится с Трампом в Японии
Турция 08:21
Более ста мигрантов из Гаити задержали вблизи Багамских островов
Другие страны 07:53