В "Закон о дорожном движении" Азербайджана будут включены два новых дорожных знака

БАКУ. /Trend/ - В целях эффективного управления дорожным движением и повышением его безопасности, в Азербайджане в "Группу горизонтальных разметок" добавляется новая дорожная разметка - желтая сетчатая разметка ("вафельница").

Как передает Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в "Закон о дорожном движении".

В настоящее время в "Группу горизонтальных разметок" включены специальные полосы для автомобилей общего пользования.

В новом проекте, наряду с этими полосами, добавлены линии разметки для остановки, а так же точка остановки для транспортных средств, оснащённых знаком «Инвалид».

Согласно проекту, водителю запрещается въезжать на перекресток обозначенные отметкой 1.25 с "вафельницей" в случае образования затора.

Следует отметить, что эта дорожная разметка успешно применяется в таких странах как США, Великобритания, Турция, Канада, Индонезия, Сингапур, Россия, где в настоящее время развивается транспортная инфраструктура.

Согласно другому новому проекту, в группу «Информационные знаки» добавлен дорожный знак "Постоянный поворот направо".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльвин Ахмед. Редактор: Хазар Ахундов)

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