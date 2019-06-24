"Lenta.ru" извинилась за провокационный материал об Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Материал об Азербайджане, опубликованный 23 июня на сайте Lenta.ru, был удален, передает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

Как сообщили в посольстве, в результате осуществленных неотложных мер материал Константина Дворецкого под заголовком "Они заводят любовников втайне от мужа и хвастаются подругам" был снят с портала.

Кроме того, на упомянутом сайте была размещена информация, в которой редакция приносит свои извинения жителям Азербайджана и представителям российской диаспоры азербайджанцев и подчёркивается, что материал не преследовал цели оскорбить представителей азербайджанского народа.

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