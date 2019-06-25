В Азербайджане применяется упрощенная схема выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий

25 июня 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие соответствующие государственные структуры осуществляют надлежащие меры во исполнение Указа № 529 от 19 февраля 2019 года, подписанного Президентом Азербайджана «Об упрощении разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий».

Как сообщает во вторник Тренд со ссылкой на МЧС, за последние 4 месяца, были даны положительные отзывы о 70 зданиях (комплексах) общей площадью 1 128 190 квадратных метров.

В государственный комитет по градостроительству и архитектуре и исполнительной власти Абшеронского района и города Гянджа были переданы соответствующие документы и положительные отзывы о зданиях, 68 из которых находятся в городе Баку, одно в Абшеронском районе и еще одно в городе Гянджа.

В административном здании государственного агентства по чрезвычайным ситуациям МЧС с 23 мая по 13 июня прошли совещания руководителей соответствующих государственных органов для обеспечения завершения работ по устранению недостатков, выявленных в результате проверок, и оперативного решения задач в этом направлении. На совещанииях были предоставлены сведения о проделанной работе, обсуждены выявленные недостатки, существующие проблемы и пути их решения, а также поставлены задачи в связи с мерами, которые необходимо предпринять.

Отметим, что реализация задач, вытекающих из Указа, продолжается, а упомянутые вопросы находятся под контролем Президента.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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