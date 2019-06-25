В Баку полиция ведет просветительскую работу среди водителей и пешеходов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское Управление полиции совместно с подведомственными органами принимает меры по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также проводит профилактические мероприятия для предотвращения административных нарушений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции города Баку, ведется активная работа в рамках законодательства по решению проблем антисанитарии и парковки машин в ненадлежащих местах – на тротуарах, пешеходных переходах, создающих вдобавок нелициприятную картину.

На дорогах, где наблюдается интенсивность транспортных потоков, с участниками движения ведутся индивидуальные беседы о правовой осведомленности водителей и пешеходов. В беседах разъясняется не только суть нарушения закона, но и последствия, которые могут причинить вред жизни, здоровью и материальному достатку граждан и учреждений.

В индивидуальных профилактических беседах вместе с представителями дорожной полиции, отделов и управлений общественной безопасности участвуют и СМИ. Основная цель мероприятия - повысить у жителей города чувство ответственности и сформировать у них правовое мышление.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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