В Баку отметили 295-летие Махтумкули Фраги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования Дня поэзии Махтумкули Фраги 27 июня 2019 года в рамках в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана состоялась Международная научная конференция «Махтумкули Фраги – как символ братства Туркменистана и Азербайджана», посвящённая 295-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы XVIII века Махтумкули Фраги. Международная научная конференция была организована Посольством Туркменистана в Баку совместно с Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

На мероприятии приняли участие дипломаты, руководители международных и общественных организаций, депутаты, представители научной и творческой интеллигенции, СМИ, студенческая молодежь, а также почитатели творчества туркменского поэта Махтумкули Фраги.

В ходе конференции с научными докладами о творческой деятельности поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, внесшего бесценный вклад в развитие туркменской и мировой литературы выступили ведущие учёные Национальной академии наук Азербайджана и специально приглашённые гости.

Выступившие в ходе научной конференции рассказали, что великий поэт и мыслитель туркменского народа Махтумкули Фраги своим бессмертным творчеством и самим своим именем вот уже около трехсот лет прославляет туркмен. Творческое наследие Махтумкули Фраги воплотило в себе менталитет и высокий дух туркменского народа.

В выступлениях было подчёркнуто, что сегодня творчество Махтумкули Фраги доставляет духовное наслаждение не только туркменскому народу, но и другим народам мира. В то же время, творчество поэта отражает общечеловеческие жизненные вопросы. Именно по этой причине его прекрасные стихи, звучащие на устах как песня и впитанные памятью как мудрость, были переведены и переводятся на десятки языков мира.

Было отмечено, что творчество Махтукули Фраги исследуют ученые всего мира, в том числе и азербайджанские учёные. С глубоким уважением и любовью относятся к творчеству и великой личности Махтумкули в Азербайджане. В связи с этим, были высказаны слова искренней благодарности Национальной академии наук Азербайджана и в отдельности азербайджанским учёным-тюркологам, переводчикам за дальнейшую популяризацию литературного наследия Махтумкули Фраги, углубление научных исследований в этой области и предоставления возможности азербайджанцам, а также международной научно-литературной общественности приобщиться к поэтическому и философскому миру великого туркменского поэта.

В рамках международной научной конференции также была организована выставка книг о творчестве Махтумкули Фраги, сборников произведений туркменского классика, а также печатных изданий, повествующих о достижениях Туркменистана за годы независимости.

В завершении мероприятия был продемонстрирован полнометражный художественный фильм «Махтумкули», созданный Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана и дублированный на русский язык.

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