В Сумгайыте прошел правовой "ликбез" для работодателй

28 июня 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По трудовому договору, одним из базовых прав работника является работа в условиях обеспечения охраны труда.

Как сообщает в пятницу Trend, эта мысль была высказана на очередном информационном мероприятии по трудовому законодательству, организованном Государственной службой инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения для работодателей в городе Сумгайыт.

Мероприятие было посвящено темам «Охрана труда, нормы, правила и принципы» и «Предотвращение неофициальной занятости»

В ходе встречи было отмечено, что нормы и правила охраны труда определяются Трудовым кодексом, нормативными правовыми актами, принятыми соответствующими структурами исполнительной власти, а также международными договорами, к которым присоединился, либо поддерживает Азербайджан. Требования нормативных правовых актов по охране труда, нормы, стандарты и правила по охране труда обязательны для сторон трудовых отношений и других физических и юридических лиц. Каждый работодатель должен рассматривать соблюдение норм, правил и принципов охраны труда, отраженных в Трудовом кодексе, как основополагающую часть повседневной деятельности.

Работодатели были проинформированы о нормах, правилах и принципах техники безопасности. Было отмечено, что одним из направлений деятельности Государственной службы инспекции труда является создание здоровых и безопасных условий труда для работников, основанных на соблюдении трудового законодательства на всех рабочих местах.

Также широко обсуждалось предотвращение неофициальной занятости, которая привела к серьезным нарушениям трудового законодательства и социальных и трудовых прав работников, уклонению от налогов и выплат по социальному страхованию и других обязательных платежей.

(Текст:Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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