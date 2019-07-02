Азер Джафаров: В Азербайджане обеспечивается независимость судебной системы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечивается независимость судебной системы, для чего совершенствуется законодательная база.

Об этом на презентации нового проекта СЕ «Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане» сказал замминистра юстиции Азер Джафаров, сообщает во вторник Trend.

Джафаров отметил, что, проводя реформы, правительство ссылается на опыт европейских государств.

«Положения нового проекта соответствуют указу Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». Азербайджанское правительство готово к принятию шагов в этом направлении».

Замминистра добавил, что большая часть современной истории развития судебной системы в Азербайджане, эффективность правосудия приходится на период сотрудничества с Еврокомиссией по эффективности правосудия (CEPEJ). За этот период в законодательство были внесены более демократические и прозрачные поправки.

Он отметил, что в стране выросло число судей, сотрудников судебного аппарата, адвокатов, укреплена их материальная и социальная защита, усилен бюджет судов. Этот процесс продолжается и сегодня.

Джафаров добавил, что в большинстве случаев реформы опираются на анализ качественных и количественных показателей проектов CEPEJ, проводимых в связи с судебной системой в других странах СЕ: «На новый проект следует смотреть как на продолжение работы по совершенствованию судебной системы. Часть задач, предусматриваемых проектом, совпадает с указами и призывами главы государства».

В заключение он выразил надежду на успешную реализацию проекта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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