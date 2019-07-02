Ремонт станции метро «Хатаи» в Баку подходит к концу

2 июля 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ремонтные работы на станции метро «Хатаи» подходят к концу, сказал во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, эскалаторы на станции уже установлены: «Наладочный процесс эскалаторов завершен, и сейчас идут работу по их регулированию и тестированию. Станцию планируется открыть уже в августе».

Напомним, что ранее главный инженер ЗАО «Бакметрополитен» Алихан Османов сообщил Trend, что станция "Xатаи", где в настоящее время идут работы по реконструкции, будет сдана в эксплуатацию в июне.

Реконструкция станции началась 27 сентября 2018 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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