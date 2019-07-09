Начато расследование по факту разрушения памятника древности в Азербайджане

9 июля 2019 15:49 (UTC+04:00)

Идет расследование по факту разрушения исторического памятника в Агстафе.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов.

По его словам, по итогам расследования будут предприняты соответсвующие шаги.

"В настоящее время Государственна служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры ведет расследование по факту разрушения исторического памятника на территории Агстафинского района", - сказал Гусейнов.

Гусейнов добавил, что этот памятник не был включен в список охраняемых государством исторически-культурных памятников.

"По этой причине эта территория оставалась без внимания, местная охрана не контролировала ее", - сказал он.

Отметим, что на днях неизвестные разрушили место стоянки древнего человека эпохи неолита, обнаруженной в 2012 году сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА в Агстафинском районе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Объявлены объекты культурного наследия Азербайджана, претендующие на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 8 июля 16:30
В центре Баку созданы квартал гончарного дела, деревня ковроткачества, поселок медников (ФОТО)
Социум 3 июля 23:23
Абульфас Гараев: ЮНЕСКО готово предпринять более серьезные шаги в отношении исторических памятников в Нагорном Карабахе
Политика 3 июля 14:49
Азербайджанские ковры из Лувра впервые экспонируются в Баку в рамках сессии ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 3 июля 12:45
В рамках сессии ЮНЕСКО в Баку открылась выставка «Природное и культурное наследие Кыргызстана» (ФОТО)
Общество 2 июля 17:48
Азербайджан поражает уникальностью своей архитектуры - Мохаммед Атман
Политика 1 июля 16:10
Лента новостей
Средний медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя проходит курсы усовершенствования в Группе Больниц Флоренс Найтингейл (ФОТО)
Общество 16:20
В Азербайджане прошел трехдневный детский лагерь-слет "Вернем зубров в нашу природу!” (ФОТО)
Общество 16:19
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Другие страны 16:17
В Азербайджане проводится встреча с экспертами НАТО
Политика 16:09
Азербайджанская черешня продается в маркетах Нигерии (ФОТО)
Экономика 16:07
Аэропорт Новой административной столицы Египта заработал в тестовом режиме
Другие страны 16:00
ОБСЕ проследит за выборами в Узбекистане
Бизнес 15:55
Азербайджанцы продемонстрировали стрельбу на Янардаге перед туристами (ФОТО)
Спорт 15:52
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 15:50