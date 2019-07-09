Начато расследование по факту разрушения памятника древности в Азербайджане

Идет расследование по факту разрушения исторического памятника в Агстафе.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов.

По его словам, по итогам расследования будут предприняты соответсвующие шаги.

"В настоящее время Государственна служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры ведет расследование по факту разрушения исторического памятника на территории Агстафинского района", - сказал Гусейнов.

Гусейнов добавил, что этот памятник не был включен в список охраняемых государством исторически-культурных памятников.

"По этой причине эта территория оставалась без внимания, местная охрана не контролировала ее", - сказал он.

Отметим, что на днях неизвестные разрушили место стоянки древнего человека эпохи неолита, обнаруженной в 2012 году сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА в Агстафинском районе.

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