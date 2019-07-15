Суд отклонил ходатайства адвокатов Джахангира Гаджиева

15 июля 2019 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Trend.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева, было оглашено решение по ходатайству защиты, поданному на прошлом заседании.

Суд отклонил ходатайство о допросе бывшего члена наблюдательного совета Международного банка Вели Керимова.

Также не было удовлетворено ходатайство адвокатов о подаче запроса в министерство юстиции Казахстана с целью получения информации о компании «Минай», перешедшей под контроль Международного банка, в связи с неуплатой задолженности по кредиту.

Далее адвокаты сообщили, что несмотря на то, что ЗАО «Аграркредит», созданное в июне 2015 года для решения проблем Международного банка и выступающее в текущем деле, как потерпевшая сторона, в ходе следствия выдвинуло в отношении Гаджиева и других гражданский иск в размере четырех миллиардов 138 миллионов манатов, в нем не было учтено конфискованное по кредитам имущество.

Представитель ЗАО «Аграркредит» попросил у суда время, для уточнения суммы иска. Судебный процесс продолжится 22 июля.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица, путем незаконных финансовых операций, а также выдачей незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд сократил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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