Объявлены результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны, проведенного 14 июля , сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.
С результатами экзамена и графическим изображением вопросника можно ознакомиться на сайте ГЭЦ или, отправив с мобильного телефона номер работы на номер 7727.
Из 1759 зарегистрированных абитуриентов на экзамен не явились 28.
Один человек был удален с экзамена за нарушение правил.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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