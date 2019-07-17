Объявлены результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны, проведенного 14 июля , сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

С результатами экзамена и графическим изображением вопросника можно ознакомиться на сайте ГЭЦ или, отправив с мобильного телефона номер работы на номер 7727.

Из 1759 зарегистрированных абитуриентов на экзамен не явились 28.

Один человек был удален с экзамена за нарушение правил.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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