Минтруда Азербайджана организовало летний лагерь для детей шехидов апрельских боев (ФОТО)

17 июля 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения при участии Общественного объединения по поддержке семей шехидов "Зафар" организовало летний лагерь для детей погибших в ходе апрельских боев, сообщает в среду Trend .

Летний лагерь для 23 детей апрельских шехидов и семи родителей малолетних детей организован 17-26 июля в одном из центров отдыха в Исмаиллинском районе.

В летнем лагере для детей запланирован запоминающийся, интересный и содержательный отдых, занимательные, веселые и интеллектуальные игры, викторины, экскурсии по культурно-историческим местам района и другие развлекательные и развивающие мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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