В Баку меняется движение ряда автобусных маршрутов (ФОТО)

18 июля 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время проведения XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку будут временно изменены схемы движения автобусов по маршрутам, проходящим вблизи мест проведения соревнований, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с закрытием улиц Ибрагимпаши Дадашева 19-27 июля будут изменены схемы движения автобусов №№ 6, 88, 88A и 202.

Также в связи с закрытием улица Халила Рзы Улутюрка с 18-28 июля также изменят движение автобусы №№ 15, 60, 62 и 70.

В связи с временными ограничениями, которые будут введены в определенные часы в отдельных частях Сальянской дороги, улиц Микаэля Усейнова, Ниязи, Нефтчи Гурбана, будет изменено движение автобусов №№ 5, 6, 53, 88, 120, 125 и 205.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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