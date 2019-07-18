Эксперт: Причина отравлений арбузами - злоупотребление удобрениями

ШЕКИ/Trend/ - Отравления арбузами вызваны тем, что фермеры чрезмерно удобряют почву.

Об этом сказал журналистам эксперт в сфере сельского хозяйства Ниджат Насирли в рамках инфотура ООО «Государственная аграрная торговая компания» при министерстве сельского хозяйства в Шеки, связанного с проектом аграрного экотуризма, сообщает Trend в четверг.

По словам Насирли, сезонные отравления арбузами не редкое явление.

"Это не связано с качеством арбузов. Это происходит от того, что фермеры непомерно удобряют грядки . В этом сегменте используются азотные удобрения, которые вызывают нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. Фермеры должны следить за такими вещами».

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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