В Азербайджане начинается регистрация абитуриентов, желающих стать журналистами

22 июля 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 22-25 июля пройдет регистрация абитуриентов, сдавших экзамен в III группе специальностей (общий балл - минимум 200, во втором туре минимальный балл - 100) и желающих стать журналистами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрацию можно пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/erizebak/jurnalistika/

Экзамен по специальности для абитуриентов, желающих стать журналистами, пройдет 1 августа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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