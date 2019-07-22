В Баку ограничено и перенаправлено движение грузового транспорта

22 июля 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На улицах и проспектах Баку, находящихся на территориях, где до 28 июля будет проводиться XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "EYOF Баку 2019", будет ограничено и изменено движение грузовых автомобилей.

Об этом сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Асадов обратился к водителям и владельцам грузовых автомобилей с тем, чтобы они временно, т.е. до 28 июля, не использовали грузовой транспорт в центре города.

Ограничение и перенаправление движения будет введено от международного автовокзального комплекса на Хырдаланском круге и от Локбатанского круга в направлении к центру города.

Водителям предлагается, учитывая это, использовать альтернативные дороги.

Напомним, что вчера в Баку открылся XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "EYOF Баку 2019", который продолжится до 28 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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