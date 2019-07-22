Предварительные результаты нового проекта в Баку внушают оптимизм (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку 10 июля приступил в Наримановском районе к реализации пилотного проекта по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными методами, который осуществляется совместно с британской компанией «Mott MacDonald».

Как сообщили в понедельник Trend из пресс-службы исполнительной власти города Баку, в результате проведения подготовительной и разъяснительной работы с населением за это время достигнут значительный прогресс. Просветительские мероприятия, брошюры и объявления, а также беседы на улицах и во дворах с жителями района приносят результаты. На площадках установлены контейнеры в необходимом количестве, назначены ответственные по дворам, добровольцы продолжают разъяснительную работу с жителями. Согласно требованиям санитарно-гигиенических норм, контейнеры регулярно очищаются, дезинфицируются площадки.

В центре мониторинга при Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, командированный в Баку представитель компании Mott MacDonald Артур Гуасти широко проинформировал общественность и представителей прессы о проделанной и предстоящей работе в рамках концепции, а также ответил на вопросы журналистов.

Он сообщил, что результаты исполнения проекта за первую неделю очень успешны. Есть небольшие, не очень важные проблемы, но они неизбежны. Совместными усилиями эти проблемы устраняются. Изучаются состав и вес повседневных отходов и вносятся в базу данных.

Гуасти сообщил, что в ряде стран, в том числе в России и Турции этого не было достигнуто. «Исследование проделанных работ за первую неделю дает основание говорить, что в развивающемся быстрыми темпами Азербайджане мы добьемся этого. В связи с этим, выражаем свою благодарность всем участвующим в осуществлении этого проекта, и в первую очередь, жителям Наримановского района», - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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