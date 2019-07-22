“EYOF Bakı 2019”: Завершились первые встречи по волейболу среди мужчин и женщин

БАКУ /Trend/ - Во встречах мужских и женских команд по волейболу, проведенных сегодня в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля. "EYOF Bakı 2019", завершились две игры, сообщает в понедельник Trend.

В первой встрече, проведенной в Спортивно-оздоровительном центре МЧС, встретились сборные Беларуси и России. Российские волейболисты во всех трех сетах обыграли соперников (25:20, 25:21, 25:20).

В борьбе женщин, организованной в Азербайджанском центре волейбола, в первой игре встретились команды Румынии и Болгарии. Румынки оказались сильнее, и одержали победу над командой Болгарии со счетом 3:1 (25:23, 25:18, 16:25, 25:12).

Напомним, что турнир, который проходит с 21 по 27 июля, проводится на 12 спортивных объектах.

На фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих парни, 48 процента - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Для призеров приготовлено в общей численности 930 медалей, в том числе, 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Кямаля Сеидова. )

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