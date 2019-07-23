Граждане Азербайджана стали больше путешествовать

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года зарубежные страны посетили 2540,9 тысячи азербайджанских граждан, что на 25,8 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщили Trend в Государственном комитете по статистике.

39,1 процента граждан совершили визит в Иран, 27,1 процента - в Грузию, 18,1 процента - в Россию, 10,2 процента - в Турцию, 5,5 процента - в другие страны. 65,7 процента из них составляют мужчины, 34,3 процента - женщины.

За этот период число азербайджанских граждан, посетивших Иран, увеличилось на 71,4 процента, Грузию - на 11,3 процента, Турцию - на 1,4 процента.

83,4 процента граждан Азербайджана, совершивших визит в зарубежные страны, воспользовались при этом железнодорожным и автомобильным, 15,8 - воздушным, 0,8 - водным транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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