В трех районах Азербайджана приостановлена подача газа

25 июля 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 и до завершения работ по устранению утечки газа приостановлено газоснабжение двух населенных пунктов Самухского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Кроме того, с 14:00 и до завершения работ по подготовке к осенне-зимнему сезону будет приостановлено газоснабжение трех населенных пунктов Бардинского района, а с 13:30 до 15:30 – пяти сел Кюрдамирского района.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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