Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

25 июля 2019 17:13 (UTC+04:00)

25 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: SOCAR запустил первую автозаправочную станцию в Австрии; Azercosmos почти удвоил доходы; Курорт Шахдаг в топ-5 самых популярных туристических направлений; Международный музыкальный фестиваль в Габале возвращается и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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