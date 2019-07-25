В Азербайджане новые школьные учебники будут розданы до 6 сентября

25 июля 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на новый 2019-2020 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений напечатано 5 668 865 экземпляров учебников и методических пособий 322 наименований, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Учебники до 25 августа планируется распределить по местным структурам образования.

В последующие десять дней учебники будут доставлены в государственные общеобразовательные учреждения, и до шестого сентября розданы учащимся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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