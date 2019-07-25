EYOF Baku 2019: Спасибо принимающей стороне – российский тренер по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Цель есть, будем двигаться вперед, улучшать результат. Об этом в четверг Trend сказал российский тренер по спортивной гимнастике Дмитрий Парамонов, комментируя выступление своих подопечных в финале индивидуального многоборья.

Напомним, что российские гимнасты Иван Куляк и Мухаммаджон Якубов заняли второе и третье место, соответственно, в индивидуальном многоборье.

«В целом я доволен выступлением своих подопечных, хоть и были моменты, которые хотелось улучшить», - сказал он.

Что касается финалов по отдельным видам гимнастических упражнений, которые состоятся 26 и 27 июля, российский тренер не стал делать прогнозы, отметив, что его подопечные будут бороться за призы.

«Все суеверные, все боимся прогнозов, но могу сказать, точно, что будем бороться за призы. Здорово, что есть Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль. Подобные фестивали важны, так как у нас мало соревнований такого уровня. Ребята очень готовились, настраивались и боролись. Эмоции захлестывают, они выкладываются полностью», - отметил Парамонов.

Тренер подчеркнул, что в Национальной арене гимнастики в Баку все продумано для удобства спортсменов.

«Масштабы очень удивляют и радуют. Здорово, что все продумано, все сделано на совесть. Я видел большие залы, хорошие арены – в Баку одна из них. Все организовано хорошо, спасибо принимающей стороне», - сказал российский тренер.

В четверг в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в Национальной арене гимнастики проходят финалы в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках EYOF Baku 2019 проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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