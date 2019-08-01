Главный инфекционист минздрава Азербайджана о рисках заражения сибирской язвой

БАКУ /Trend/ - Главный инфекционист минздрава Азербайджана Джалал Исаев рассказал о рисках заражения сибирской язвой, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что риск заражения сибирской язвой высок среди мясников, лиц, занятых в сельском хозяйстве, кожевенной промышленности и работающих на молочных комбинатах.

«Инфицирование человека происходит, как правило, через кожу, но также и через слизистые оболочки дыхательных путей или употребление в пищу зараженного мяса. Кожная форма болезни протекает не так тяжело, хотя это и зависит от индивидуальных особенностей человека. Если есть сопутствующее заболевание, то кожная форма сибирской язвы может привести к тяжелым последствиям. Септическая форма чаще всего протекает тяжело и приводит к летальному исходу», - сказал главный инфекционист минздрава.

Исаев отметил, что сибирская язва не передается от человека к человеку и является зоонозным заболеванием. Он добавил, что необходимо быть внимательными при покупке мяса и мясопродуктов. В большинстве случаев по виду мяса невозможно определить, заражено оно или нет. Поэтому не рекомендуется покупать мясо неизвестного происхождения, не прошедшее ветеринарный контроль, реализуемое на улице. «Покупайте мясо в крупных маркетах, специализированных центрах по продаже мяса, потому что там не разрешается продавать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль", - сказал он.

Главный инфекционист минздрава также сказал, что люди, работающие в сфере сельского хозяйства, не должны содержать больных животных вместе со здоровыми, а в случае подозрения на болезнь необходимо провести ветеринарное обследование животных.

Напомним, что ранее в Сабирабаде у двух человек была выявлена сибирская язва. Один из них – 60-летний мужчина скончался.

Сказав, что он не информирован о причинах инфицирования этих людей, Исаев добавил, что обычно болезнь поддается лечению, и, возможно, параллельно у скончавшегося была и другая болезнь. "Сибирская язва встречается в регионе, в Армении и Грузии. И не исключено, что если в этих странах есть сибирская язва, то она может появиться и в Азербайджане. В единичных случаях она встречается в Азербайджане, никто не застрахован от ее распространения, но единичные случаи заражения не опасны», - сказал он.

Отметим, что в настоящее время Агентство пищевой безопасности проводит эпидемиологические и эпизоотические проверки для установления источника возбудителя заболевания. На текущем этапе проверок в животноводческих хозяйствах лиц, заразившихся сибирской язвой, не был обнаружен возбудитель заболевания.

В свою очередь главный консультант Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели сообщил Trend, что после 2005 года в Азербайджане не фиксировалось случаев инфицирования сибирской язвой среди животных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.