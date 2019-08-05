Высота волн в Каспийском море достигала 7,5 метра - минэкологии

5 августа 2019 22:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Высота волн в Каспийском море по состоянию на 20:00 часов достигала 7,5 метра, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Сумгайыте достигала 22 м/с, в Маштаге 38 м/с, на острове Песчаный (Гум) 33 м/с, на острове Чилов 24 м/с, на Нефтяных Камнях 26 33 м/с.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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