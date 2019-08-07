В Азербайджане продолжаются образовательные мероприятия по обязательному медицинскому страхованию (ФОТО)

БАКУ /Trend - На мероприятиях, проведенных в Гахе и Загатала на тему «Внедрение системы обязательного медицинского страхования в стране», представители Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию проинформировали участников о пакетах медицинских услуг, передает Trend со ссылкой на агентство, передает Trend со ссылкой на агентство.

В частности было отмечено, что использование скорой и неотложной медицинской помощи относится к базовой части, и подразумевается бесплатным для всех граждан. Но, для использования специализированной медицинской помощи, которая является дополнительной частью пакета услуг, нужно будет платить страховые взносы. Однако группы, пользующиеся льготами, освобождены от страховых взносов.

По словам представителей исполнительной власти Гаха и Загатала, мероприятие проводилась в соответствии с Указом Президента «О ряде мер по обеспечению внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане».

В целях охраны здоровья населения и повышения качества медицинских услуг со следующего года планируется ввести в стране обязательное медицинское страхование.

Ранее подобные разъяснительные мероприятие проводились в Губинском, Гусарском и Балакенском районах.

Седьмого августа планируется проведение в Шекинском и Огузском районах

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.