В Азербайджане санитарная экспертиза жертвенного мяса будет проводиться бесплатно (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Накануне праздника Гурбан лаборатории Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана будут оказывать гражданам бсплатные услуги.

Об этом сказал заведующий отделом здоровья животных и ветеринарного контроля АПБ Галиб Абдулалиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, государственная пошлина, предусмотренная для лабораторной экспертизы скота, не будет применяться в праздничные дни.

"Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и врачебные обследования в стационарных и палаточных пунктах забоя скота будут проводиться абсолютно бесплатно. Обычно, за исследования в лабораториях АПБ крупного рогатого скота взимается госпошлина в размере пять манатов, а для мелкого рогатого скота - четыре маната", - сообщил Абдулалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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