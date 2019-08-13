Госслужба Азербайджана обратилась к водителям

13 августа 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к водителям в связи с праздником Гурбан.

Руководитель пресс-службы ведомства Нурида Аллахъярова сообщила, что усиленный режим работы агентства, введенный в связи с праздником Гурбан, сегодня завершается.

"Поэтому, просим водителей, которые едут в регионы и возвращаются в настоящее время в Баку, учитывать плотность движения на дорогах. А также, водители, двигающиеся на личном транспорте, должны аккуратно выполнять маневр обгона, не превышать скорость и не нарушать другие правила", - сказала Аллахъярова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов. )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародован объем межрайонных пассажироперевозок в Азербайджане в праздничные дни
Общество 10:38
Закир Гасанов: Армейское строительство, являющееся приоритетом азербайджанского государства, развивается на высоком уровне
Политика 10 августа 16:37
Дезинфекция в местах для продажи и забоя скота будет осуществляться бесплатно - минсельхоз Азербайджана
Общество 10 августа 12:04
Накануне праздника Гурбан госструктуры Азербайджана обратились к населению
Общество 10 августа 11:32
В связи с праздником Гурбан банки Азербайджана будут работать в усиленном режиме
Общество 9 августа 18:50
В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами
Общество 9 августа 16:46
Лента новостей
Импорт смазочных материалов и авиационного керосина в Грузию увеличился
Энергетика 13:58
В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию
Иран 13:58
Завтра в Азербайджана будет солнечная погода
Общество 13:48
В ходе беспорядков в Кыргызстане пострадали 139 человек
Кыргызстан 13:36
В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице
Другие страны 13:36
Йеменские мятежники-хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии
Арабские страны 13:12
Сократилось количество пассажиров в аэропортах Грузии
Туризм 13:03
В Коста-Рике конфисковано полтонны кокаина, направлявшегося в Италию
Другие страны 12:59
В Сеуле нашли мертвыми перебежчицу из КНДР с шестилетним сыном
Другие страны 12:59