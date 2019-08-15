Шамахинская обсерватория о вероятности магнитной бури в Азербайджане

15 августа 2019 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщили в четверг Trend в обсерватории, за последние сутки солнечная активность остается на низком уровне, геомагнитный фон очень спокойный.

В целом, до 17 августа, ожидается низкая солнечная активность. Вероятность магнитной бури прогнозируется ниже одного процента.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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