За первое полугодие в Азербайджане родилось более 66 тысяч детей

16 августа 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За январь-июнь этого года в Азербайджане родилось 66 тысяч 687 детей.

Общий коэффициент рождаемости 13,6 (на 1000 человек населения) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года остался неизменным, передает в пятницу Trend.

53,4 процента новорожденных - мальчики, а 46,6 процента - девочки. Среди них 1478 двоен и 36 троен.

В целом, с начала 2019 года по состоянию на первое июля численность населения Азербайджана, увеличившись на 38118 человек или 0,4 процента, достигла 10 миллионов 19 тысяч 575 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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