Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла

18 августа 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-восточный, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 32-37, в Баку ночью - 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем - 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона ветер юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов тепла, , на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла

В районах Азербайджана завтра без осадков, ветер восточный. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 34-39, в горах ночью - 14-18, днем - 25-30 градусов тепла.

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