Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов жары

22 августа 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра установится солнечная погода, северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 20-24 градуса, днем - 35-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24 градуса, днем - 36-38 градусов тепла, сообщили в четверг Trend в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70 процентов, днем 25-35 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами ожидается туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 35-40 градусов, местами до 42 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

Преобладание завтра в Баку и на Абшеронском полуострове умеренного ветра, на фоне высокой температуры, неблагоприятно скажется на метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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