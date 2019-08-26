Загадочная башня Баку (Фоторепортаж)

БАКУ/Trend/ - В сердце древнего Баку возвышается, возможно самый загадочный, привлекательный памятник мира - Девичья башня

Башня построена в цилиндрической форме на берегу Каспия, на крупной наклонной скале, тянущейся к морю(12 век). К ней со стороны моря примыкает высокая опорная стена, называемая "контрфорсом". Из-за того, что башня находится на наклонной скале ее высота с северной стороны 31, с южной - 28 метров. Башня - восьмиэтажная. Единственный вход открыт с западной стороны в 1859 году. Отсутствие в письменных источниках точной информации о памятнике дало повод возникновению различных гипотез и предположений о дате ее постройки и назначении.

Поднимаясь по ступеням башни кажется, что проходишь вековой путь к прошлому...

Trend представляет фоторепортаж об окутанной тайнами и преданиями седой старины и флером неповторимого очарования древнего Баку - Девичьей башне.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

ФOTO: Зaур Мустафаев

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