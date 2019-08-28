Завтра Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме

28 августа 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с завтрашним футбольным матчем Карабах-Линфилд Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме, сообщил в среду Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Завтра в усиленном режиме будут работать в основном две станции метро – «Гянджлик» и «Нариманов». В случае необходимости на линии будут пущены резервные поезда», - сказал Мамедов.

Напомним, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский «Карабах» проведет ответную встречу с североирландским клубом «Линфилд». Матч начнется на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00. Выездной матч азербайджанской команды завершился со счетом 2:3 в пользу «Линфилда».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На матч Карабах-Линфилд уже продано 10 тыс. билетов
Общество 27 августа 16:42
Стал известен судейский состав футбольного матча Карабах-Линфилд
Общество 27 августа 16:27
Бакметрополитен о причинах отключения электричества на одной из станций
Общество 20 августа 13:48
В Бакинском метрополитене образовалась пауза в движении поездов
Общество 19 августа 19:05
С началом нового учебного года Бакинский метрополитен переходит на зимний режим работы
Общество 19 августа 18:37
СМИ: "Интер" намерен арендовать футболиста "Манчестер Юнайтед" Санчеса с правом выкупа
Спорт 18 августа 12:42
Лента новостей
На Первом канале России покажут как в Баку прошел масштабный фестиваль "ЖАРА" (ВИДЕО)
Интересное 11:16
В Азербайджане начался этап дополнительного замещения вакантных мест для учителей
Общество 11:16
КНДР обвинила США в давлении на Китай через протесты в Гонконге
Другие страны 11:13
В Казахстане запустят сборку вертолетов российского производства
Бизнес 10:58
ТАР практически готов к поставке первого газа в 2020 году
Энергетика 10:58
Доходы AzFinance Invest выросли вдвое
Финансы 10:41
NASA предупредило о приближении двух астероидов к Земле в середине сентября
Другие страны 10:41
На Бакинском Олимпийском стадионе стартовал трехдневный Hackathon
ИКТ 10:37
В Беларуси осталось убрать 2,5% площадей зерновых
Беларусь 10:30