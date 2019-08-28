Завтра Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В связи с завтрашним футбольным матчем Карабах-Линфилд Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме, сообщил в среду Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Завтра в усиленном режиме будут работать в основном две станции метро – «Гянджлик» и «Нариманов». В случае необходимости на линии будут пущены резервные поезда», - сказал Мамедов.

Напомним, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский «Карабах» проведет ответную встречу с североирландским клубом «Линфилд». Матч начнется на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00. Выездной матч азербайджанской команды завершился со счетом 2:3 в пользу «Линфилда».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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