Академия наук Азербайджана расширит проекты военного назначения

БАКУ/Trend/ - Крайне актуально расширение и развитие проектов по научно-исследовательским разработкам в военной и оборонной сфере в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом сказал президент НАНА академик Акиф Ализаде на презентации очередного проекта, подготовленного в рамках научно-исследовательских разработок Центра стратегических научных исследований Аппарата Президиума НАНА в военной, оборонной и гражданской сфере, передает в среду Trend.

По его словам, центр успешно продолжает подготовку научно-исследовательских работ, реализацию новых и текущих проектов, а также испытание предварительных опытных образцов для Азербайджана, находящегося в состоянии войны.

Ализаде сообщил, что в Парке высоких технологий НАНА, действующем согласно соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева в последние три года достигнут ряд научно-практических свершений.

Президент НАНА добавил, что среди основных задач Парка - инвестирование в новые проекты фундаментальных научных направлений, производство конкурентоспособной продукции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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