В Сумгайыте выявлены незаконно работающие магазины по продаже товаров религиозного назначения

2 сентября 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с религиозными структурами совместно с МВД и другими правоохранительными органами Азербайджана провел рейды в магазинах Сумгайыта, торгующих литературой религиозной тематики и другими культовыми принадлежностями и товарами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

В ходе рейдов, проведенных в магазинах "Fatimə" в 17-м и пятом микрорайонах Сумгайыта, было выявлено, что соответствующего разрешения на работу магазинов как специализированных пунктов продаж религиозной литературы, не выдано, и незаконно продаваемые товары и принадлежности религиозного значения были изъяты из продажи правоохранительными органами.

Расследование выявленных правонарушений продолжается совместно с правоохранительными органами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сумгайыте из-за пожара эвакуировали жильцов дома
Происшествия 31 августа 11:30
Ограничена подача газа в части Баку, Сумгайыта и ряда районов Азербайджана
Общество 30 августа 09:57
За последние пять лет сократилось число примкнувших к радикальным религиозным группам — Госкомитет
Общество 29 августа 14:47
МВД Азербайджана о тяжелом ДТП в Лянкяране (ФОТО)
Происшествия 29 августа 12:27
Французская Suez предложит контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сточных вод в Сумгайыте
Бизнес 27 августа 08:00
За полгода правоохранительными органами изъято свыше полутора тонны наркотических средств
Общество 21 августа 09:53
Лента новостей
В состав ряда комиссий в Азербайджане внесены изменения
Политика 18:57
В Азербайджане реорганизуется небанковская кредитная организация
Бизнес 18:17
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку оборудования
Тендеры 17:57
Как и где провели лето азербайджанские звезды (ФОТО)
Звёздный мир 17:54
В Казахстане дополнительно введут в строй ряд ВИЭ мощностью свыше 500 МВт
Бизнес 17:50
Китай подал иск в ВТО против США из-за дополнительных пошлин
Другие страны 17:50
Азербайджанская компания расширит экспорт муки в соседние страны
Бизнес 17:41
"РуссНефть" считает проекты в Азербайджане приоритетными
Энергетика 17:39
С этого года в Азербайджане начинается выдача субсидий для интенсивных садов
Бизнес 17:35