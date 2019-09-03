В Азербайджане пройдет пробный экзамен для приема на госслужбу

3 сентября 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в преддверии тестового экзамена проведет шестого сентября пробный экзамен для лиц, поступающих на госслужбу, сообщает во вторник во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Пробный экзамен будет проведен по группам «AA», «AB», «AC», «BA», «BB».

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится шестого сентября в 09:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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