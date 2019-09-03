В Азербайджане учебники для 1 класса станут легче

3 сентября 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана провело работу с целью уменьшения веса школьных учебников, сообщили во вторник Trend в министерстве.

Новые учебники по азербайджанскому языку и математике для первого класса общеобразовательных школ, которые будут внедряться в некоторых школах в качестве пилотного проекта, состоят из двух частей – каждая для одного учебного полугодия.

В ведомстве сообщили, что если эта практика себя оправдает, то в дальнейшем и другие объемные учебники могут выпускаться в двух частях.

Напомним, что ранее депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде предлагал, чтобы не было учебников по каждому отдельному предмету на весь учебный год, а были изданы учебники, которые охватят темы за полугодие, т.е, чтобы были учебники отдельно по первому полугодию и отдельно — по второму. «Тогда учащимся не нужно будет в первом полугодии носить в школу учебники с материалами для второго полугодия», - сообщили в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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