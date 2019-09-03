В трех районах Баку наносится дорожная разметка

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на улице ашуга Молы Джумы в Наримановском районе Баку будет наноситься дорожная разметка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Аналогичные работы также будут проводиться сегодня с 22:00 и до утра на улице Джейхун бека Гаджибейли в Насиминском и на улице Масуда Давудоглу в Бинагадинском районах Баку, а на пересечении улицы Диляры Алиевой с улицей А.Пушкина будет наноситься желтая «вафельная» сетка.

Поэтому просьба к водителям быть внимательными на этих дорогах, и соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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