Ситуация перед некоторыми известными объектами в Баку оставляет желать лучшего — мониторинг

6 сентября 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инициативная группа «Наш зеленый Баку» обратилась к столичным жителям, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на группу.

«Различные структуры, в том числе, бизнесмены, отдельные граждане проводят работу для того, чтобы Баку стал еще краше. Но минувшим днем группе повстречались и таких, кто безучастен к этим работам, вообще равнодушен к положительным изменениям, и кто преследует только свои интересы. Ситуация перед рядом крупных и известных объектов в Баку, которые знают все, оставляет желать лучшего. К большому сожалению, владельцы этих объектов, имеющих большие доходы, и не стесненных финансово, безразлично относятся к деревьям, кустам и газонам перед своими объектами, не ухаживают за ними, не поливают», - говорится в сообщении группы.

В Группе считают, что за территорией перед магазинами и объектами не должен ухаживать кто-либо другой. Существует элементарный человеческий долг! Поэтому такие владельцы должны стать объектами порицания.

В заключение в Группе сказали, что наблюдения и разбирательства будут продолжены, и в последующих публикациях будет предоставлена более подробная информация о подобных объектах и их владельцах.

Напомним, что ранее мэрия Баку порекомендовала предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений следить за состоянием зеленых насаждений на прилегающих к их объектам территориях, создавать и беречь зеленые уголки.

В связи с этим глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение о создании и сохранении в столице зеленых уголков.

(Автор: Эльсин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов

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